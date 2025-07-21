Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, - Игнат

Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности по столице.

Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам.

Кроме того, город претерпел серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.

"Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве имеем более полутора десятка попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы", - сказал Игнат.

По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе.

"Даже вчерашнее сообщение, что из 57 дронов 18 сбито и 7 подавлено, свидетельствует: атаки шли по линии фронта, где их сбивать крайне сложно", - отметил спикер.

Россия применила сразу несколько типов вооружения - в частности крылатые и аэробаллистические ракеты, однако они не достигли своих целей.

"Ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО", - добавил Игнат.