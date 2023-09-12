В Киев не будут пускать грузовики: когда будет действовать ограничение

Отмечается, что на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева рассматривалась тема разгруженности автомобильных дорог города. Ведь дороги столицы перегружены в час пик. Людям тяжело добраться на работу, а специальному транспорту - к месту назначения.

"Принято решение - с 20 сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу", - сообщил Попко.

Контроль за исполнением решения будет осуществлять полиция Киева.

Он также напомнил, что запрет на въезд в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабной войны.

Ограничение движения в Киеве

Напомним, что летом в Киеве часто вводили ограничения на движение тяжеловесного транспорта из-за жары.

К тому же, в столице все еще ограничено движение на мосту через реку Десенко из-за нового этапа ремонта. Коммунальщики предупреждали об ограничении движения с 27 июня по 15 сентября.

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