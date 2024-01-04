Киев в ближайший час накроет туман. Водителей предупредили об опасности на дорогах

"В ближайший час содержанием до конца суток 4 января в Киеве туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Также столичные власти призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Добавим, на завтра, 5 января, синоптики прогнозируют на дорогах Киева местами гололед.

Похолодание в Украине

Похолодание вернется в Украину к концу этой недели. Но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.