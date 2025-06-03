На Киев надвигаются гроза, град и шквалы: когда ждать непогоды

В Киеве сегодня ожидается гроза, град и шквалы до 20 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Киеве на 3 июня объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
По данным Укргидрометцентра, сегодня во второй половине дня с удержанием до конца суток ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Специалисты присвоили событиям I уровень опасности - желтый. Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на дорожное движение.
Жителям столицы советуют не парковать автомобили под деревьями, внимательно следить за прогнозами и по возможности оставаться в безопасных местах во время непогоды.
Синоптики дали прогноз на июнь 2025 года. Так, средняя месячная температура предполагается 19-23°, в горных районах 15-16°, что на 1,5-2° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах (80-120%) нормы.
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