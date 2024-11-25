На Киев надвигается туман: киевлян предупредили об опасности на дорогах

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, в ближайшее время в Киеве, а также на юге и востоке области ожидается туман. Он продержится до конца суток, а также ожидается ночью и утром 26 ноября.

Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. Объявлен первый, желтый, уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам советуем:

быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

использовать световозвращающие элементы в одежде.

Будьте внимательны и осторожны!

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