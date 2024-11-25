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На Киев надвигается туман: киевлян предупредили об опасности на дорогах

Понедельник 25 ноября 2024 18:49
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На Киев надвигается туман: киевлян предупредили об опасности на дорогах Иллюстративное фото: киевлян предупредили об опасности на дорогах из-за тумана 25 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, в ближайшее время в Киеве, а также на юге и востоке области ожидается туман. Он продержится до конца суток, а также ожидается ночью и утром 26 ноября.

Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. Объявлен первый, желтый, уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

На Киев надвигается туман: киевлян предупредили об опасности на дорогах

Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам советуем:

  • быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
  • использовать световозвращающие элементы в одежде.

Будьте внимательны и осторожны!

Ранее РБК-Украина писала о том, какой может быть погода в Украине в декабре. В частности, несмотря на традиционно холодные зимы, общая климатическая тенденция свидетельствует о постепенном потеплении в Украине.

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