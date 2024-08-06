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На Киев надвигается гроза

Вторник 06 августа 2024 15:11
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На Киев надвигается гроза Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ближайший час ожидается гроза с удержанием до конца дня. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Жителям столицы предоставляются несколько важных рекомендаций для обеспечения безопасности во время непогоды:

  • Плотно закройте все окна в домах и уберите с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  • Избегайте пребывания под рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, а также не паркуйте автотранспорт рядом с этими объектами.
  • Если вы находитесь на улице, найдите ближайшее помещение или естественное укрытие.
  • Во время управления автомобилем снижайте скорость, чтобы быстрее остановиться при возникновении опасной ситуации, избежать луж и сохранить контроль над транспортным средством.

В случае падения деревьев или слома ветвей, обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону: 044-272-40-18. Если эти инциденты угрожают жизни, звоните спасателям по телефонам: 101 или 044-430-37-13 (КАРС).

В случае травмирования людей необходимо срочно позвонить по телефону 103. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 050-387-35-42 (ЦОДР).

О погоде на завтра – читайте в материале РБК-Украина.

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