RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ближайший час ожидается гроза. Она продержится до конца суток 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза", - говорится в сообщении. 

При этом синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. 

Первый (желтый) уровень опасности, который используется для предупреждения о погодных явлениях, означает потенциально опасные погодные условия.

При таких условиях ожидаются явления погоды, которые по своим количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Желтый уровень опасности не означает, что возникнет чрезвычайная ситуация. Однако рекомендуется обратить внимание на прогноз погоды и принять меры предосторожности, чтобы избежать опасности.

Погода в Украине 13 июля

Завтра в Украине без осадков, однако местами ожидается жара до +42 градусов. При этом в Киеве будет +37 градусов.

Вчера в Киеве зафиксировали три температурных рекорда, которые являются первыми максимумами этим летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве