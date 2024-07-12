На Киев надвигается гроза

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Первый (желтый) уровень опасности, который используется для предупреждения о погодных явлениях, означает потенциально опасные погодные условия.

При таких условиях ожидаются явления погоды, которые по своим количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Желтый уровень опасности не означает, что возникнет чрезвычайная ситуация. Однако рекомендуется обратить внимание на прогноз погоды и принять меры предосторожности, чтобы избежать опасности.