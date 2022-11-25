Киев накрыл туман, а завтра возможна гололедица: водителей призывают быть внимательнее

В связи с погодными условиями, водителей призывают быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

При этом пешеходам также нужно соблюдать осторожность - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. В темное время суток следует носить на одежде световозвращающие элементы.

Напомним, 26 ноября в части областей Украины ожидается мокрый снег и местами дождь.

Кроме того, в Киеве развернули более 400 пунктов обогрева, в некоторых из них есть интернет.

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