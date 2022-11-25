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Мокрый снег и небольшой мороз: прогноз погоды на завтра

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 15:34
Мокрый снег и небольшой мороз: прогноз погоды на завтра Фото: 26 ноября в Украине ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 26 ноября, в части областей нашей страны ожидается мокрый снег и местами дождь. При этом прогнозируется небольшой мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра на большинстве территории Украины будет облачно, возможен мокрый снег и дождь, лишь в восточных и северо-западных областях без существенных осадков.

На западе ночью и утром туман, на севере местами налипание мокрого снега. Также в этих регионах ожидается гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, на Левобережье восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров завтра покажут в течение суток от -3 до +2 градусов. В южных и восточных областях до +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области мокрый снег, местами возможен дождь. Синоптики предупреждают об гололедице и налипании мокрого снега на дорогах. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.

Напомним, энергетики обеспечили уже более 70% потребностей потребления в Украине. Однако ремонтные работы продолжаются, поэтому по всей стране продолжаются отключение.

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