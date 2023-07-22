Киев накрыл дождь: жителей предупредили о возможных подтоплениях

Погода в Киеве сегодня, 22 июля, ухудшилась. Столицу накрыл дождь, который продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Местные власти предупреждают о возможных подтоплениях из-за ливня. Дорожники уже дежурят на улицах.
Гидрослужбы "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
Что делать во время сильного дождя?
В случае подтоплений дорог и тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую службу "Киевавтодора": 044-284-74-19.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков почти всю территорию Украины сегодня зальют дожди. При этом в центральных и южных областях ожидают шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в среднем будет +20 +25 градусов, а ночью +12 +17 градуса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.