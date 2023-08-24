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Киев по инициативе Кличко направил 250 млн грн в помощь разведчикам, - ГУР

Четверг 24 августа 2023 14:45
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Киев по инициативе Кличко направил 250 млн грн в помощь разведчикам, - ГУР Фото: Киев по инициативе Кличко направил 250 млн грн на помощь разведчикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Главное управление разведки Украины получит из городского бюджета Киева 250 миллионов гривен, направленных на закупку оружия и оборудования для разведчиков. Соответствующее решение было принято по инициативе мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram разведки.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины получит 250 миллионов гривен из городского бюджета Киева. Депутаты Киевского городского совета на днях проголосовали за инициированное городским головой Виталием Кличко соответствующее решение. Перечисленные финансовые ресурсы будут направлены на закупку оружия, военной техники и оборудования с целью усиления эффективности боевых задач , которые круглосуточно выполняют украинские разведчики на войне с российским агрессором", - говорится в сообщении ГУР.

В Буданове отметили, что средства столичных налогоплательщиков для Военной разведки Украины столичные власти выделили в рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев увеличил расходы на помощь военным в текущем году до 5 миллиардов гривен.

Кроме того, столица выплатит более полумиллиарда гривен в качестве финансовой помощи защитникам и защитницам Украины и их семьям.

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КГГА Виталий Кличко
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