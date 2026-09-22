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Киев готовится к зиме: более 80% домов уже получили акты готовности к теплу

19:27 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Большинство домов в Киеве готовы к подаче тепла (фото: Freepik)

В столице уже 82% домов коммунальной собственности получили акты готовности к зиме. Также завершены гидравлические испытания и ремонтные работы почти на всех тепломагистралях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг и.о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Большинство домов готовы к подаче тепла.

По словам первого заместителя КГГА, по состоянию на сегодняшний день 82% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, получили акты готовности к отопительному периоду.

Он также обратился к управителям домов других форм собственности – ОСМД, ЖСК и другим – ускорить работу по подготовке внутридомовых систем к зиме.

"Обращаю внимание всех управляющих жилых домов: оформление актов готовности необходимо завершить вовремя. К началу отопительного сезона все замечания теплоснабжающих организаций должны быть устранены", – отметил Пантелеев.

Он добавил, что это не формальность, а подтверждение фактической технической готовности дома к подаче тепла и ответственность управляющего перед жильцами.

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Первый заместитель Кличко также рассказал, что в городе полностью завершены гидравлические испытания теплосетей. Всего обнаружено 2451 повреждения. Из них 2413 уже ликвидированы. В частности, устранены все 300 повреждений на трубопроводах большого диаметра.

Обстрелы добавляют работы

Вместе с тем вражеские обстрелы каждый раз прибавляют работы коммунальщикам. Как отметил Пантелеев, обстрелы и баллистические атаки приводят к новым повреждениям инженерных сетей, влияющих на их герметичность.

"Поэтому нам необходимо проводить дополнительные обследования и испытания и при необходимости оперативно ликвидировать повреждения. Работы продолжаются. В целом ситуация контролируемая, все службы работают над тем, чтобы полноценно подготовить город к холодам и отопительному сезону", - подчеркнул он.

Ранее в КГГА сообщили, что в столице выполнено 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Речь идет как о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, так и о плановых текущих ремонтах и техническом обслуживании.

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