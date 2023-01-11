Киев готов к возможной осаде врагом: подробности от КГГА

На вопрос, готова ли столица Украины к возможному повторному наступлению оккупантов из Беларуси, Поворозник ответил, что Киев укреплен и обеспечен на все 100%.

"Проведена огромная работа. Я не хочу сейчас называть, сколько было построено в километрах фортификационных и других оборонных сооружений вокруг столицы. Было потрачено много сил и средств. Здесь были задействованы силы армии, области и непосредственно города. Командование сухопутных войск и обороны города Киева прилагают очень много усилий, чтобы обезопасить город от возможного сценария, который мы уже проходили в феврале прошлого года. И думаю, у них все получится на 100%", - заверил первый заместитель мэра.

Он подчеркнул, что город обеспечен всем необходимым - продуктами, другими ресурсами.

"Я вам честно скажу, от голода мы в Киеве точно не умрем. Проблем с логистикой и доставкой, как в феврале и марте прошлого года, точно не будет", - подчеркнул Поворозник.

При этом он отметил активную работу киевских предпринимателей, промышленности и иностранных партнеров, предоставивших и предоставляющих городу все важные ресурсы.

"У Киева есть определенные стратегические запасы, их хватит на первый период. Мы уже работаем не с чистого листа, как это было в феврале 2022-го, а имеем собственные наработки и опыт работы в условиях войны. Поэтому готовы к любым сценариям развития событий", - констатировал чиновник КГГА.