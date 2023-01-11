Киев готов к возможной осаде врагом: подробности от КГГА

Вокруг Киева возведены мощные фортификационные укрепления и другие оборонные сооружения, а также есть стратегические запасы всех ресурсов, необходимых для жизни, уверяют в КГГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника телеканала tsn.ua.
На вопрос, готова ли столица Украины к возможному повторному наступлению оккупантов из Беларуси, Поворозник ответил, что Киев укреплен и обеспечен на все 100%.
"Проведена огромная работа. Я не хочу сейчас называть, сколько было построено в километрах фортификационных и других оборонных сооружений вокруг столицы. Было потрачено много сил и средств. Здесь были задействованы силы армии, области и непосредственно города. Командование сухопутных войск и обороны города Киева прилагают очень много усилий, чтобы обезопасить город от возможного сценария, который мы уже проходили в феврале прошлого года. И думаю, у них все получится на 100%", - заверил первый заместитель мэра.
Он подчеркнул, что город обеспечен всем необходимым - продуктами, другими ресурсами.
"Я вам честно скажу, от голода мы в Киеве точно не умрем. Проблем с логистикой и доставкой, как в феврале и марте прошлого года, точно не будет", - подчеркнул Поворозник.
При этом он отметил активную работу киевских предпринимателей, промышленности и иностранных партнеров, предоставивших и предоставляющих городу все важные ресурсы.
"У Киева есть определенные стратегические запасы, их хватит на первый период. Мы уже работаем не с чистого листа, как это было в феврале 2022-го, а имеем собственные наработки и опыт работы в условиях войны. Поэтому готовы к любым сценариям развития событий", - констатировал чиновник КГГА.
РБК-Украина сообщало сегодня, 11 января, что Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского района столицы. Речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.
Напомним, ранее мы писали, что 9 и 10 января СБУ проводило в Харькове антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.
Добавим также, что Силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. К обороне Киева добавили несколько новых разновидностей ПВО.
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