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Киев доработал с ТЦК механизм выплаты мобилизованным дополнительных 30 тысяч

Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киев доработал с ТЦК механизм выплаты дополнительной одноразовой материальной помощи мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен, которую инициировал мэр Киева Виталий Кличко. Также город расширил список получателей. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"Единоразовая материальная помощь мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически - без участия мобилизованного. Держатели муниципальной карты "Карта киевлянина" получат единовременную выплату на свой карточный счет. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что мобилизованные должны предоставить в ТЦК и СП копии идентификационного кода, паспорт гражданина Украины и справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета. На основании этих данных Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять одноразовую адресную материальную помощь. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

В КГГА также сообщили, что перечень киевлян, которые могут получить от города 30 тысяч, расширен. Теперь эту выплату могут получить также те жители столицы, которые подписали контракт.

Важно: тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно, необходимо будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы. Получить консультацию можно по номерам: 044-290-44-37; 044-290-42-01, говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в столице введена одноразовая дополнительная выплата 30 тысяч гривен для киевлян, мобилизуемых в ряды ВСУ с декабря 2023 года.

Согласно решению Киевсовета, выплаты предусмотрены для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на военном учете в районных ТЦК и СП.

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КГГАМобилизация в Украине