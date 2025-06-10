Киев в дыму после ночной атаки: есть ли угроза от загрязнения воздуха

Сегодня примерно в 6 утра сообщалось об ухудшении качества воздуха в некоторых районах Киева после ночных и утренних обстрелов.

В частности на Позняках и Шевченковском районе.

Объяснение КГГА

Департамент защиты окружающей среды КГГА подтвердил, что концентрации вредных веществ значительно ниже предельно допустимых значений, поэтому сейчас угрозы для здоровья киевлян нет.

Мониторинг качества воздуха проводят на нескольких стационарных пунктах по всему Киеву. На проспекте Европейского Союза уровень загрязненности очень низкий - индекс качества воздуха составляет 25, а содержание пыли фракции 2,5 мкм только 5,2 мкг/м³, что значительно меньше допустимой нормы.

Аналогичная ситуация и в других районах, в частности на ул. Щусева, Туровской, Китаевской и Берестейском проспекте.

Самый высокий показатель загрязнения зарегистрирован на ул. Архитектора Вербицкого - 53, что соответствует среднему уровню.

Однако это все еще в пределах безопасных норм. Концентрации диоксида азота, серы, оксида углерода и озона также остаются в пределах допустимых значений.

Радиационный фон в Киеве стабилен и не превышает естественных уровней, что подтверждает отсутствие дополнительных угроз для жителей.

Ответственные службы продолжают постоянный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Реакция Мииприроды

В Минприроды объяснили, что в Дарницком районе местами наблюдают повышенное загрязнение из-за пожаров в лесопарковой и нежилой зоне.

Из-за этого власти советуют ограничить пребывание на улице и не проветривать помещения днем - это особенно важно для людей с проблемами дыхательной системы, аллергиков и детей.

В других районах столицы уровень загрязнения низкий, а показатели значительно ниже предельно допустимых норм.