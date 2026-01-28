Киев атаковали вражеские дроны: есть выбитые окна и поврежденная крыша

В Киеве в ночь на 28 января была объявлена воздушная тревога, работало ПВО. Последствия атаки дронов зафиксированы в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram .

Воздушная тревога в Киеве продолжалась в течение почти двух часов - с 01:00 до 02:45.

По информации Тимура Ткаченко, сначала в Голосеевском районе на дорогу упали обломки дрона.

Впоследствии появилось сообщение о повреждении окон жилого дома в результате падения обломков в Голосеевском районе.

Также сообщалось о пожаре на крыше нежилого здания, но эту информацию вскоре опровергли.

"На этой локации повреждена кровля многоэтажки",- уточнил Ткаченко.