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Киевлянин "заминировал" здание ОП. Оказался поклонником "русского мира"

Фото: киевлянин "заминировал" здание Офису президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Житель Киева 28 ноября сообщил о "минировании" здания Офиса президента. Как оказалось, "минер" является сторонником "русского мира", ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры в среду, 30 ноября.

"Вечером 28 ноября неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса Президента Украины по ул. Банковой в Киеве", - говорится в сообщении.

Вскоре "минера" ​​разыскали и задержали. Как рассказали в прокуратуре, причину своего поступка мужчина объяснил якобы недовольством из-за отключения электроэнергии.

Однако по месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося поклонником "русского мира", изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о "заминировании", а также коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям. Санкция статьи предусматривает наказание - от 4 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет в пятницу, 30 июля.

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