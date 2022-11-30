Киевлянин "заминировал" здание ОП. Оказался поклонником "русского мира"

"Вечером 28 ноября неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса Президента Украины по ул. Банковой в Киеве", - говорится в сообщении.

Вскоре "минера" ​​разыскали и задержали. Как рассказали в прокуратуре, причину своего поступка мужчина объяснил якобы недовольством из-за отключения электроэнергии.

Однако по месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося поклонником "русского мира", изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о "заминировании", а также коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям. Санкция статьи предусматривает наказание - от 4 до 8 лет лишения свободы.