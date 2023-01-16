Киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение
Жителям Киева рекомендуют не проводить массовых собраний и мероприятий накануне Крещения, поскольку в Украине действует военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
"Проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в столице организуют дежурство спасателей на традиционных локациях для Крещения, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.
"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - добавляют на официальном портале Киева.
Напомним, ранее стало известно, что митрополит ПЦУ Епифаний во второй раз совершит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Оно состоится 19 января по случаю Крещения Господня.
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