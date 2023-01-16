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Киян закликали відмовитися від масових заходів та купань на Водохреще

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 17:21
Киян закликали відмовитися від масових заходів та купань на Водохреще Фото: киян закликали дотримуватися правил воєнного стану напередодні Водохреща (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканцям Києва рекомендують не проводити масових зборів та заходів напередодні Водохреща, оскільки в Україні діє воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

"Проведення будь-яких масових заходів та зборів, зокрема релігійних, може бути використане країною-агресором або радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій щодо віруючих та пересічних громадян для дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що у столиці організують чергування рятувальників на традиційних локаціях для Водохреща, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

"Втім, городян наполегливо закликають цього року відмовитися від купання у водоймах на Водохреща", - додають на офіційному порталі Києва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митрополит ПЦУ Єпіфаній вдруге здійснить богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Воно відбудеться 19 січня з нагоди Водохреща.

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