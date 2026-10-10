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Киевлян призвали делать запасы пищи и воды на случай аварийных ситуаций

21:24 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: киевлян просят заблаговременно подготовиться к обесточениям (Getty Images)

Из-за роста интенсивности обстрелов энергосистемы киевлян призывают сделать индивидуальные запасы на случай аварийных ситуаций.

Энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы возобновить поставки света и воды.

В то же время горожанам советуют заранее подготовиться к возможным обесточениям и отключениям водоснабжения.

В первую очередь необходимо сделать трехдневный запас воды. Для одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и от 10 до 12 литров технической.

При отсутствии электроэнергии в столице смогут работать от генераторов 155 бюветных комплексов, адреса и режим работы которых можно проверить на специальной электронной карте.

Также жителям рекомендуют подготовить запасы пищи длительного хранения, не требующую приготовления на электроплите.

Следует проверить заряд павербанков и зарядных станций, а также приобрести фонарики, лампы на батарейках, свечи и спички.

Для сохранения тепла в доме советуют заклеить стыки окон, проверить их внешнюю изоляцию и установить теплоизолирующий материал между стеной и батареей.

Для безопасного передвижения по улицам в темное время суток горожанам рекомендуют использовать светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты.

Следить за актуальной информацией власти советуют через приложение Киев Цифровой, официальные страницы КГГА в соцсетях и местные медиа.

Напомним, что власти частично разморозили средства на казначейских счетах столицы, что позволит возобновить подготовку городских инженерных сетей к отопительному сезону.

Благодаря разблокированию финансирования город сможет быстрее реализовать необходимые инфраструктурные мероприятия перед зимними холодами.

Также в Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии для усиления энергостойкости города.

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