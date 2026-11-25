После российских ударов по критической инфраструктуре системы водоснабжения Киева работают в сложных условиях, поэтому жителей столицы просят снизить потребление воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевводоканал.
В Киевводоканале объяснили, что из-за интенсивных российских атак на критическую инфраструктуру столицы городские коммунальные системы вынуждены работать в сложнейших условиях.
Оборудование предприятия испытывает значительную нагрузку. Поэтому сейчас важно поддерживать стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.
Жителей столицы просят использовать воду только при необходимости и не тратить напрасно. Отдельно к промышленным предприятиям и другим крупным потребителям обратились с призывом по возможности сократить использование воды в производственных и технологических процессах.
Также им рекомендуют отложить работы, для которых требуются значительные объемы воды.
"Уменьшение водопотребления поможет снизить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры", – пояснили в водоканале.
В то же время, специалисты Киевводоканала продолжают обеспечивать функционирование систем жизнеобеспечения столицы.
Напомним, 20 ноября в результате российской атаки были повреждены объекты "Киевводоканала". Из-за удара в столице возникли перебои с водоснабжением, а в нескольких районах снизилось давление в сетях. Тогда погибли два работника предприятия, еще семеро получили ранения.
Кроме того, 23 ноября правительство приняло решение для уменьшения риска перебоев с водоснабжением и водоотводом в крупных городах из-за российских ударов. Местные власти и водоканалы должны подготовить графики погрузки на сети и схемы подвоза питьевой и технической воды на случай серьезных повреждений.