В Киевводоканале объяснили, что из-за интенсивных российских атак на критическую инфраструктуру столицы городские коммунальные системы вынуждены работать в сложнейших условиях.

Оборудование предприятия испытывает значительную нагрузку. Поэтому сейчас важно поддерживать стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Жителей столицы просят использовать воду только при необходимости и не тратить напрасно. Отдельно к промышленным предприятиям и другим крупным потребителям обратились с призывом по возможности сократить использование воды в производственных и технологических процессах.

Также им рекомендуют отложить работы, для которых требуются значительные объемы воды.

"Уменьшение водопотребления поможет снизить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры", – пояснили в водоканале.

В то же время, специалисты Киевводоканала продолжают обеспечивать функционирование систем жизнеобеспечения столицы.