Киевлян предупредили о желтой воде из-под кранов: стоит ли волноваться

"Уровень и качество воды в Днепре напрямую влияют на технологические процессы водоподготовки. Весенний паводок в этом году отличается своей стремительностью и масштабностью, и Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке", - говорится в сообщении.

При этом обращают внимание киевлян на то, что во время паводка может временно увеличиться такой показатель водопроводной воды на цвет.

"То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" объяснили, что этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности.

"Наши специалисты ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими и микробиологическими показателями и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной. Пока качество воды остается в пределах нормы", - добавляют в сообщении.

Напомним, что в трех областях Украины большая вода начала подтапливать целые села и домашние хозяйства. Уровень воды поднялся в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Подтопления коснулись Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, ранее в КГГА предупреждали, что в Киеве и области в результате осадков возможны подтопления в ряде районов. В частности, они уже зафиксированы в Броварском районе.

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