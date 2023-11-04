Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра

"Завтра, 5 ноября, в столице ожидаются порывы ветра 17-22 м/с", - сообщили синоптики.

Специалисты рекомендуют во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в случае падения дерева или сломанной ветки на дороге необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травме людей немедленно звоните 103.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные западные, северные и центральные области Украины накрыло разрушительное ненастье. Шквальный ветер вызвал древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, тогда в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.

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