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Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра

Фото: в Киеве ожидаются ветры (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Синоптики сообщили, что завтра, 5 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

"Завтра, 5 ноября, в столице ожидаются порывы ветра 17-22 м/с", - сообщили синоптики.

Специалисты рекомендуют во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в случае падения дерева или сломанной ветки на дороге необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травме людей немедленно звоните 103.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные западные, северные и центральные области Украины накрыло разрушительное ненастье. Шквальный ветер вызвал древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, тогда в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.

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