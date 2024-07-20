RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой"

Фото: Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В ночь с 20 на 21 июля в приложении "Киев Цифровой" будут проводиться технические работы. В связи с этим временно не будет работать оплата сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, с 23:00 20 июля до 12:00 21 июля не будет работать оплата сервисов в приложении "Киев Цифровой".

Платежный провайдер, используемый в "Киеве Цифровой", будет проводить запланированные технические работы. Поэтому не будет доступно проведение оплаты за парковку и проезд в общественном транспорте.

"Технические работы проводятся для стабильности и скорости работы сервиса. К обеду 21 июля возможность производить оплату вернется. Спасибо за понимание!" - отметили специалисты платежного провайдера.

 

Напомним, РБК-Украина писала о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиев днем и ночью