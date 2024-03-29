Киевлян предупредили о повышении уровня воды в Днепре в ближайшие дни

Как рассказали в ведомстве, повышение уровня воды ожидается в период с 29 марта по 2 апреля.

"Гидрологи предупреждают, что в Киеве и Бориспольском районе Киевской области вода будет содержаться на уровнях отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности – первый, желтый", - заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации звоните круглосуточно в "Киевскую службу спасения": 0444303713.

Поднятие уровня воды в Днепре

Напомним, ранее уровень воды в Днепре снова поднялся в пределах Киева. Но аварийные подтопления в столице пока не фиксируются.

В преддверии киевлян сообщили об этом.

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