Киевлян предупредили о повышении уровня воды в Днепре в ближайшие дни

Уровень воды в реке Днепр в пределах Киева и Бориспольского района может возрасти в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как рассказали в ведомстве, повышение уровня воды ожидается в период с 29 марта по 2 апреля.
"Гидрологи предупреждают, что в Киеве и Бориспольском районе Киевской области вода будет содержаться на уровнях отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности – первый, желтый", - заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации звоните круглосуточно в "Киевскую службу спасения": 0444303713.
Напомним, ранее уровень воды в Днепре снова поднялся в пределах Киева. Но аварийные подтопления в столице пока не фиксируются.
В преддверии киевлян сообщили об этом.
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