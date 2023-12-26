RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий

Фото: киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления, I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Погода в столице будет облачной, с прояснениями. Возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве в течение суток +4+6 тепла.

Учитывая сильный ветер, столичные власти рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевПогода в Киеве