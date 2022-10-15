Киевлян предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за попадания в объект в области

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений в Украине из-за обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине потерпел тяжелые разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов Киевской области.
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