Киевлян предупредили о возможных временных отключениях света: что известно

В Киеве электроснабжение восстановили уже почти для всех жителей столицы, но возможны временные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno в Telegram.
"Ситуация меняется каждый час, но по состоянию на данный момент поставки света после экстренного аварийного отключения восстановлены почти для всех киевлян. Тем не менее, возможны отдельные временные отключения. Для сокращения их длительности и частоты настоятельно просим максимально сократить потребление электроэнергии. Мы известим отдельно о восстановлении стабилизационных отключений по графикам", - отмечает поставщик электроэнергии.
Напомним, 31 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Всего оккупанты выпустили 55 ракет.
В результате массированного обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области, из-за чего жители столицы остались без энергоснабжения.
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