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Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео

16:28 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: как выглядит бизнес-центр "Инком" после атаки РФ (РБК-Украина)

В результате атаки дронов разрушения получил офисный центр "Инком" в Соломенском районе Киева.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий и показывает, как выглядит сейчас улица, на которой расположен бизнес-центр.

Что произошло с офисным центром

Очередная атака дронов по Киеву произошла сегодня около 14:30. Позже городской голова Виталий Кличко сообщил, что РФ ударила по офисному зданию в Соломенском районе Киева.

Сначала сообщалось о трех погибших людях, тела которых обнаружили на парковке возле бизнес-центра.

"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - писал Кличко.

Позже количество погибших увеличилось до четырех.

Корреспондент РБК-Украина с места событий сообщает, что вся территория вокруг здания усеяна строительным мусором, обломками стекла и дрона.

Очередную жестокую атаку прокомментировал омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Кадры из столицы - как из фильма ужасов. Но это не кино. И Россия - не режиссер, а враг, уничтожающий гражданское население. Это реальность, в которой каждый день живут украинцы. Люди, которые еще утром ехали на работу, теперь лежат мертвыми под открытым небом", - написал он.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, это уже второй удар по бизнес-центру сегодня. Во время утреннего удара была повреждена только крыша. Теперь же произошло прямое попадание.

Напомним, РФ с утра терроризирует Киев дронами. Было уже несколько попаданий в многоэтажки. Всего за 25 сентября пострадал не менее 31 человек, среди них двое детей.

Один ребенок погиб.

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