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На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине: ответ военкомата

Фото: на какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Конкретные сроки отсрочки от мобилизации в Украине не предусмотрены, хотя в целом срок зависит от основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в интервью "Телеграфу" представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

"Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК. Если, например, отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился", - рассказал он.

Как уточнил Истомин, если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то обычно она дается на полгода, после чего нужно снова явиться в терцентр комплектования для сверки данных.

Что касается студентов очной формы, то они  получают отсрочку до завершения учебы, но часто - до окончания учебного года, "ведь может случиться так, что кого-то отчислят".

Как ранее писало РБК-Украина, 28 июня были внесены изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь, чтобы получить право на отсрочку от мобилизации, не достаточно быть родственником инвалида (то есть иметь родителей с 1, 2 группами инвалидности или жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы). Подробнее - в материале.

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Мобилизация в Украине