Какой статус 8 марта в Украине и будет ли дополнительный выходной

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. В мирное время в Украине было бы три выходных дня подряд - с 8 по 10 марта, поскольку выходной переносился бы на понедельник.

Но весной 2022 года в Украине были отменены выходные дни в государственные праздники и перенос на рабочие, если они выпадают на субботу или воскресенье.

Отношение украинцев к 8 марта

Во время войны в Украине изменилось отношение к праздникам, которые ранее считались важными.

По данным КМИС, еще в 2017 году 8 марта было одним из самых популярных и его отмечали как любимый примерно половина населения (49%).

В феврале 2024 года 8 марта назвали любимым лишь 21% украинцев.

Такое же изменение произошло в отношении к другим советским праздникам - 1 и 9 мая.

В то же время украинцы стали больше ценить такие праздники, как День Независимости, День Конституции и День защитников и защитниц Украины.

Международный день

Международный женский день, который отмечается 8 марта, - это праздник, посвященный борьбе женщин за равные права, гендерное равенство и признание их вклада в общество. Он берет свое начало из женских движений начала XX века и был официально признан ООН в 1977 году.

Международный женский день является официальным государственным выходным в постсоветских странах и некоторых странах Азии и Африки.