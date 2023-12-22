Какой уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку

Как отметила Дадашова, на высокий уровень влияет уровень доходности по государственным ценным бумагам

Вместе с тем, "субиндекс банковского сектора находится на низких уровнях и в последнее время даже несколько снизился в течение", сказала она.

Как отмечается в отчете, полномасштабная война и связанные с ней угрозы безопасности остаются ключевым системным риском для финансового сектора. Из-за значительных военных расходов экономика остается зависимой от международной финансовой помощи, риски неритмичности которой усилились. Однако шансы успешного согласования пакетов финансовой помощи партнерами высоки, поэтому НБУ прогнозирует сохранение макроэкономических предпосылок для стабильной работы финсектора.