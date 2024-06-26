Какой привод для автомобиля лучше: задний, передний или полный

Типу привода автомобиля мы часто уделяем больше внимания, чем он того стоит: были бы машина и дорогая – и мы все равно попадем куда следует. А ведь три типа привода существуют вместе уже более 100 лет и ни от одного из них человечество не отказалось. Почему?

По большому счету, рядовому потребителю должен быть безразличен какой тип привода у его машины, ведь прежде всего это сугубо технический, конструктивный момент. Но нет, от типа привода зависят возможности автомобиля на плохих путях. А еще тип привода влияет на себестоимость автомобиля – и забегая заранее скажем, что, в конце концов, этот фактор и стал решающим для нынешней ситуации.

Задний привод

Хронологически первый из всех типов привода, который в классическом виде предполагает последовательное расположение основных агрегатов: спереди двигатель, за ним сцепление, далее коробка передач, от нее назад тянется карданный вал и в конце концов на корме ведущий мост с редуктором главной передачи и полуосями, передающими вращающийся момент к каждому из задних колес.

Для пользователя такой привод означает большую склонность к заносу на скользкой дороге, не очень уверенное движение на снегу и в грязи. Плюс ограниченное пространство в передней части салона, по центру на полу и в багажнике.

Для автопроизводителя тоже есть некоторые минусы, причем более весомые: худшая технологичность и большая материалоемкость, следовательно, более высокая себестоимость.

В настоящее время задний привод используется на некоторых премиальных моделях и на мощных спорткарах, ведь он обещает пассажирам больше комфорта, а водителю позволяет получать больше удовольствия от вождения.

Передний привод

Здесь весь силовой агрегат – мотор с коробкой передач и сцеплением стоит спереди, уместившись под капотом вместе с главной передачей и валами к каждому колесу. Это хорошо для проходимости, потому что при такой схеме хорошо загружены ведущие колеса. В отличие от классического заднего привода здесь нет кардана и заднего ведущего моста. Правда, есть такие дорогие элементы как ШРУСы, для передачи крутящего момента на управляемые передние колеса.

С точки зрения автопроизводителя передний привод создан как специально для удешевления конструкции при массовом производстве. Ибо двигатель и вся трансмиссия образуют один блок, который на сборочном конвейере ставится на место единственным движением – в отличие от растянутой вдоль всего кузова схемы двигатель-коробка передач-карданный вал-ведущий мост при заднем приводе.

Привод 4х4

При полном приводе все четыре колеса получают крутящий момент от двигателя и все четыре одновременно двигают машину вперед. Но не на всех машинах все сделано так красиво. В принципе начинается полный привод как передний или задний: спереди двигатель, рядом сцепление, тогда коробка передач… А затем поток мощности разделяется на два, для передней и задней осей. И здесь в полном приводе начинаются отличия.

Настоящий привод 4х4. Таких моделей осталось мало, это мощные внедорожники и рамные пикапы. В них после коробки стоит раздаточная коробка с набором шестерен, которая распределяет поток мощности между задней и передней осью. Именно такая схема 4х4 обеспечивает высокую проходимость.

Полный привод кроссоверов . Здесь крепкой механической коробки передач нет, и подключение второй пары колес обеспечивает не механическое соединение, а управляемая электроникой муфта того или иного типа, которая во время напряженной работы быстро, за 10 – 25 мин. перегревается и размыкается. Да еще и автоматика, которая у многих моделей самостоятельно подключает вторую пару колес, часто опаздывает – и машина успевает зарыться в песок или снег еще на моноприводе.

Кроссоверный полный привод гораздо дешевле настоящего внедорожного, и сам он применяется на абсолютном большинстве моделей, заявленных как 4х4. Тем более что чаще всего для рядовых автомобилистов его возможностей действительно хватает: выехать из нерасчищенного двора зимой, заехать на скользкую горку, выбраться из случайной лужи на пикнике...

Кратко

Обратите внимание, что полного привода сегодня на самом деле есть два типа – действительно полный, без оговорок, и подключаемый временем без вмешательства водителя, но главное, что не надолго, не допуская длительной работы режима 4х4 с нагрузкой. Для большинства пользователей и такого упрощенного (по функционалу, а не по конструкции) варианта полного привода будет достаточно, главное – понимать его возможности и не чувствовать себя с ним покорителем бездорожья. И еще подскажем: иногда хорошие "зубастые" шины на моноприводе весят больше, чем автоматический режим 4х4, реализуемый через какую-нибудь хрупкую муфту. В комплекте с водительским мастерством человека за рулем, конечно.