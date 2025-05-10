На какой машине лучше учиться ездить: важные советы новичкам

Облегчить непростой процесс обучения водительскому мастерству можно, если правильно выбрать учебный автомобиль. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, какую именно машину лучше использовать для этого.

О том, как учебный автомобиль может облегчить и усложнить обучение водителя, читайте в материале РБК-Украина .

Бывалые водители могут сказать, что через год-два все курсантские страхи забудутся и что ваша учебная машина на самом деле не имела особого значения. Но есть один нюанс: первые водительские навыки - они самые крепкие, и поэтому важно, чтобы первый автомобиль не привил начинающему водителю ошибочные приемы, от которых потом придется долго отвыкать.

Не углубляясь в нюансы психологии и координации движений, скажем: есть навыки, которые водитель должен выполнять автоматически, не задумываясь, и есть те, которые нужно анализировать на ходу, оценивая дорожную ситуацию. Поэтому важно, чтобы учебная машина была максимально дружественной к водителю и не создавала ему дополнительных технических сложностей - иначе начинающий водитель будет отвлекаться на второстепенные вещи вместо того чтобы отрабатывать навыки безопасного управления.

Итак, есть такие соображения по поводу выбора машины для обучения.

Габариты машины

Часто считается, что управлять маленькой машинкой проще, чем большой, но не стоит полагаться на этот неоднозначный постулат. Когда есть возможность выбора, лучше обучаться на автомобиле среднего размера - так называемого С-класса. Так у курсанта сформируется более универсальное ощущение габаритов и потом он сможет легко привыкнуть как к большей, так и к меньшей машине.

Механика или автомат

Это одна из самых популярных дилемм среди неофитов автомобильного дела, и вопрос действительно весомый. С одной стороны, сейчас разрешено сдавать экзамен на машине с автоматической коробкой передач, но в правах будет отметка (код 78), которая в будущем ограничит вас только "автоматами". Видимо, поэтому лучше научиться ездить на "механике" - так вы будете готовы к любым вариантам: и к бескомпромиссному рамному внедорожнику, и к реальному спорткару, и к гламурному купе. К тому же лучше тренироваться в переключении передачи не на своей, а на учебной машине.

Авто свое или школьное

Есть мнение, что начинающему стоит учиться на той машине, которую он будет водить после обучения. Может и так, но настоящий водитель должен уметь управлять любым авто. Кроме того, в процессе обучения часто бывают ошибки, которые могут испортить машину или резко сократить ресурс ее агрегатов - в частности, коробки передач, сцепления и тормозов. Поэтому лучше пользоваться учебной машиной, в которой через дублированные педали инструктор может сгладить ошибки. И которую к тому же потом будет ремонтировать автошкола, а не вы сами.

Если машина не очень новая

Когда можно выбирать, выбирайте в первую очередь не самую современную, а технически исправную машину. Лучше, чтобы авто было без лишних люфтов в руле, скрипучих педалей и сцепления, которое "берет" только в конце. Так вы сосредоточитесь на учебе, а не на борьбе с техническими недостатками, которые портят привычки и отвлекают от главного.

Коротко

Пожалуй, стоит напомнить, что больше, чем автомобиль, на успех обучения влияет квалификация инструктора. Важно, чтобы он был выдержанным, терпеливым и умел объяснить особенности управления конкретным авто. И еще одна важная вещь - сдавать экзамен желательно на знакомой машине, ведь экзамен - не лучший момент для того, чтобы привыкать к новому авто. Поэтому курсантам стоит заранее договариваться с автошколой, чтобы она согласовывала этот момент с сервисным центром МВД.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.