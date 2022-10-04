Какой курс валют Кабмин заложил в бюджет-2023: в НБУ дали ответ

По его словам, одним из главных факторов, который будет влиять на курс гривны, остается ситуация на фронте. При этом он добавил, что украинское правительство сейчас рассчитывает на иностранные заимствования.

"США уже заявили, что ежемесячно к концу войны они готовы нам выделять 1,5 миллиарда долларов. Также есть запрос к нашим европейским партнерам, которые обещают такую же сумму. Также продолжаются переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом", - напомнил Фурман.

Он также добавил, что с начала полномасштабной войны украинский золотовалютный резерв сократился на 3 миллиарда евро.