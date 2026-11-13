Какой кроссовер купить в 2027 году: топ-5 критериев, которые важнее бренда

Додати як бажане джерело в Google

Выбирая современный кроссовер, украинские автомобилисты обращают внимание на ряд важных факторов, среди которых технологичность авто, безопасность, гарантия.

РБК-Украина выбрало топ-5 ключевых характеристик авто для приключений на примере кроссоверов JETOUR.

Технологии безопасности

Все кроссоверы JETOUR на украинском рынке имеют широкий набор электронных ассистентов и систем пассивной и активной безопасности, направленные на максимальный комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Так, адаптивный круиз-контроль на автомобилях JETOUR, который является усовершенствованной версией обычного "круиза", гарантирует удержание безопасной дистанции до впереди движущегося транспорта.

Работа системы базируется на радаре, который постоянно сканирует дорогу впереди. Датчики определяют расстояние до транспортного средства и скорость его движения. Электронный блок управления, со своей стороны, получает данные от сенсоров и принимает решение о разгоне или торможении.

В городе его дополняет Traffic Jam Assist (интеллектуальный помощник движения в пробке), который автоматически управляет разгоном, торможением и вождением автомобиля на низкой скорости в плотном городском потоке. Основная особенность системы – возможность самостоятельно полностью останавливаться и продолжать движение на светофорах, в пробках и т.д.

Кроме того, среди других ассистентов – удержание авто в полосе движения, мониторинг "слепых" зон и другое, а за пассивную безопасность отвечает широкий набор подушек безопасности и продуманный с инженерной точки зрения силовой каркас кузова.

Внедорожные возможности

Независимо от модели все кроссоверы JETOUR имеют широкий внедорожный арсенал. Базовые параметры – это большой клиренс более 175 мм, который обеспечивает проходимость легким бездорожьем и позволяет в городе не бояться выбоин и высоких бордюров.

Читайте также: Какие опции действительно нужны в автомобиле: обзор технологий JETOUR

Кроме того, инженеры и дизайнеры при разработке авто гарантируют моделям как можно меньшие углы въезда и съезда, или преодолевать более высокие и более крутые склоны и другие препятствия.

Также модели T1 и T2 оснащаются внешними буксировочными крючками, которые позволяют помочь вне дорог с жестким покрытием другим участникам дорожного движения и на стоянках крепить к ним разнообразные туристические аксессуары.

Большой клиренс обеспечивает проходимость легким бездорожьем (фото: пресс-служба JETOUR)

Отдельная страница внедорожного арсенала JETOUR – привод на все колеса. Удобно, что работа полного фирменного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с электронной блокировкой заднего дифференциала полностью контролируется электроникой, водителю остается лишь выбирать режимы движения, которые отражаются на возможностях автомобиля в тех или иных ситуациях.

Экономичные двигатели

Баланс эффективности и экономичности в классе кроссоверов сегодня демонстрируют гибридные силовые установки с двигателями внутреннего сгорания в основе. Так, на автомобилях JETOUR их конструкция подразумевает использование бензинового ДВС вместе с одним или несколькими электромоторами.

Водителю не нужно самостоятельно контролировать работу гибридной системы, ведь все процессы автоматизированы и регулируются бортовой электроникой. В частности, при трогании с места и передвижении на небольшой скорости автомобиль использует электрическую тягу.

Бензиновый двигатель автоматически активируется тогда, когда автомобилю требуется дополнительная мощность. Это происходит при резком ускорении, буксировке прицепа или низком уровне заряда аккумулятора.

Все процессы регулируются бортовой электроникой (фото: прессслужба JETOUR)

Современные гибридные технологии позволяют существенно снизить расход топлива.

Ярким примером является JETOUR T1 i-DM, средний расход которого в комбинированном цикле составляет всего 0,8 л на 100 км при полностью заряженной батарее. Если заряд аккумулятора исчерпан, потребление бензина растет ориентировочно до 7 л на 100 км.

Компактные модели JETOUR оснащаются экономичными бензиновыми моторами без гибридной составляющей, что позволяет автомобилю иметь приятный ценник по сравнению с конкурентами.

Комфорт пассажиров

Кроссоверы JETOUR отличаются просторными салонами, которые в зависимости от модели и комплектации могут вмещать пять или семь человек. Соответственно, автомобили оснащаются двумя или тремя рядами сидений, что позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с потребностями семьи.

Возможность комфортного размещения семи пассажиров предусмотрена в модели JETOUR X70PLUS и JETOUR X90PLUS. Их салон имеет конфигурацию 2+3+2, благодаря чему автомобиль предлагает три полноценных ряда сидений.

Салон кроссовера может вмещать от 5 до 7 человек (фото: пресс-служба JETOUR)

В то же время JETOUR T1 ориентирован на тех, кому достаточно пятиместной компоновки. Его салон обеспечивает комфортную посадку, удобен второй ряд и достаточно свободного пространства для повседневных поездок и длительных семейных путешествий.

Отдельного внимания заслуживает JETOUR T2, сочетающий брутальный дизайн внедорожника с комфортом современного семейного кроссовера. Пятиместный салон отличается продуманной эргономикой и просторной компоновкой. Благодаря широкому кузову, пассажиры второго ряда имеют достаточно места для комфортного размещения, а удобные сиденья и высокая крыша обеспечивают свободу движений даже во время длительных поездок.

Передние сидения кроссоверов JETOUR, представленных в Украине, разработаны с учетом требований к эргономике и комфорту. Они имеют анатомический профиль и выраженную боковую поддержку.

Во всех моделях предусмотрена электрическая настройка водительского кресла в нескольких направлениях, а отдельные версии дополнительно оснащаются четырехпозиционной электрорегулировкой поясничной поддержки.

Читайте также: 7 мест и большой багажник: как JETOUR отвечает потребностям большой семьи

Второй ряд сидений обеспечивает достаточно места для трех взрослых пассажиров. Кроме того, салон позволяет устанавливать детские автокресла – в зависимости от потребностей семьи можно разместить от одного до трех таких кресел.

Гарантия

Все автомобили JETOUR, приобретенные у официальной дилерской сети в Украине, обеспечены надежной официальной гарантией, которую обеспечивает широко развитая сеть официальных дилерских центров.

В зависимости от модели кроссовера JETOUR, гарантия на автомобили в Украине составляет 5, или 6 лет и соответственно 150 или 200 000 км пробега, в зависимости от того, какой отметки машина достигнет раньше.

Ознакомиться со всей модельной линейкой кроссоверов JETOUR и опробовать автомобили на тест-драйве можно в дилерской сети компании, которая охватывает все крупные города и большинство областных центров Украины.

Таким образом, выбирая кроссовер в 2027 году, следует ориентироваться не только на популярность бренда или внешний вид автомобиля, но прежде всего на его реальные возможности, технологии безопасности, экономичность, комфорт и гарантийные условия. Именно сочетание этих характеристик определяет, насколько автомобиль будет отвечать ежедневным потребностям водителя и готов к новым маршрутам и приключениям.

Модельная линейка JETOUR демонстрирует, что современный кроссовер может совмещать практичность, технологичность и уверенность в разных условиях эксплуатации.