Какие опции действительно нужны в автомобиле: обзор технологий JETOUR

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Сегодня ассистенты и системы помощи водителю – это не просто слова и аббревиатуры. Они спасают жизнь и сохраняют здоровье пассажиров, уменьшают усталость водителя и существенно облегчают ежедневную эксплуатацию автомобиля.

РБК-Украина рассказывает о самых полезных электронных "помощниках", которые есть в автомобилях JETOUR и доступны украинским покупателям стильных и современных кроссоверов.

Система кругового обзора

Кроссоверы JETOUR оснащаются системой кругового обзора на 360 градусов. Несколько камер высокого разрешения в сочетании с высокопроизводительным процессором транслируют картинку ситуации вокруг авто на экран мультимедиа, предварительно склеив ее в одно изображение.

При желании водитель может сфокусироваться на конкретной камере или посмотреть на авто "со стороны", что особенно полезно в тесном пространстве паркингов и тесной городской застройки.

Более того, некоторые авто бренда обладают системой обзора на 540 градусов с эффектом "прозрачного капота", что позволяет видеть рельеф или препятствия непосредственно под передними колесами машины.

Дополняет камеры парковочный ассистент с передними и задними датчиками парковки, которые помогают маневрировать в ограниченном пространстве.

Адаптивный круиз-контроль и ассистент движения в пробках

Адаптивный круиз-контроль на автомобилях JETOUR является усовершенствованной версией обычного "круиза". Он гарантирует удержание безопасной дистанции до впереди движущегося транспорта.

Работа системы базируется на радаре, постоянно сканирующем дорогу впереди. Датчики определяют расстояние до транспортного средства и скорость его движения. Электронный блок управления, со своей стороны, получает данные от сенсоров и принимает решение о разгоне или торможении.

Когда перед вами замедляется другая машина, адаптивный круиз-контроль самостоятельно активирует тормозную систему, а когда дорога увольняется, авто плавно разгоняется до ранее установленной скорости.

В городе его дополняет Traffic Jam Assist (интеллектуальный ассистент движения в пробке), автоматически управляющий разгоном, торможением и управлением автомобиля на низкой скорости в плотном городском потоке. Основная особенность системы – это возможность самостоятельно полностью останавливаться и продолжать движение на светофорах, в пробках и т.д.

Apple CarPlay и Android Auto

Протоколы Apple CarPlay и Android Auto – это незаменимая функция для современных автомобилистов, ведь она помогает одновременно пользоваться смартфоном и не отвлекаться от дороги.

Эти технологии выводят интерфейс и приложения вашего iPhone или соответственно смартфона на операционной системе Android на экран мультимедийной системы кроссовера JETOUR.

Достаточно только соединить мобильное устройство с USB-портом авто с помощью кабеля или по Bluetooth, после чего интерфейс автоматически появляется на экране и передает данные и изображения через защищенное Wi-Fi соединение.

При этом сам процессор телефона производит все вычисления, а экран машины просто отображает специально адаптированную безопасную оболочку. После подключения на дисплее появляются онлайн-карты, музыка, сообщения и совместимые посторонние сервисы (например, Spotify или Waze).

Ассистенты движения вверх и с горы

Электронные помощники при движении вверх и с горы будут полезны водителям кроссоверов JETOUR как в городе на крутых склонах, так и при выезде на бездорожье.

Да, HHC, или система удержания автомобиля в начале движения при спуске или подъеме работает совместно с тормозной системой. Когда система обнаруживает, что транспортное средство находится на склоне, она поддерживает давление в тормозной системе, пока водитель не нажмет педаль газа.

Этот ассистент позволяет начать движение по склону без применения ручного тормоза и без опаски, что автомобиль откатится назад. Когда водитель отпускает тормозную педаль, находясь на уклоне, система HHC поддерживает давление в тормозной системе еще в течение 1-2 секунд. После нажатия водителем на педаль акселератора давление в тормозной системе ослабевает пропорционально увеличению крутящегося момента на колеса.

Система HDC отвечает за безопасный спуск с горы. Она предназначена для предотвращения ускорения автомобиля при движении по горным дорогам под уклон. Система помощи при спуске является расширением функций системы ABS и использует конструктивные элементы данной системы.

Контроль качества воздуха в авто

Система контроля качества воздуха в авто (AQS) оценивает качество наружного воздуха и управляет его подачей в салон кроссоверов JETOUR. При обнаружении загрязнения она переводит климатическую установку на рециркуляцию.

Да, датчик качества воздуха постоянно отслеживает состояние среды за бортом и передает сигнал блоку управления, который, в свою очередь, управляет заслонкой направления воздуха. Водителю не приходится вручную изменять режим при въезде в туннель, плотный поток или участок с сильными выхлопами.

При понижении качества воздуха рециркуляция включается автоматически. После нормализации показаний заслонка возвращается в обычное положение. Это помогает не держать замкнутый режим дольше, чем нужно.

Обычная ручная рециркуляция выполняет ту же механическую операцию с заслонкой, однако решение принимает водитель. Автоматический режим использует показания датчика. Это удобно в городе, где чистые участки дороги быстро сменяются зонами с интенсивным движением. Данная опция доступна для плагин-гибридной модели JETOUR T1 i-DM. Отдельно система интеллектуальной очистки воздуха доступна в модели JETOUR DASHING.

Современные автомобильные технологии имеют ценность, когда водитель действительно пользуется ими каждый день. Именно поэтому при выборе автомобиля следует обращать внимание не только на количество опций в перечне оснастки, но и на то, насколько они соответствуют вашим ежедневным сценариям использования автомобиля. В модельной линейке JETOUR набор таких технологий отличается в зависимости от модели и комплектации, что позволяет выбрать автомобиль в соответствии с потребностями.

Узнать больше об оснащении моделей можно у официальных дилеров JETOUR в Украине.