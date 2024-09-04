Какой цвет авто наиболее практичный: выбираем правильно

Модный – немодный

Заводские дизайнеры увязывают цветовую палитру новой модели со стилистикой ее кузова, с его конкретными объемами и основными формообразующими линиями. Но дополнительно учитываются и актуальные на год запуска модели модные тенденции. А в этой гамме бывают так называемые остромодные цвета, которые выходят из употребления буквально за год-два – и тогда в целом еще свежая машина уже воспринимается как старая. Если вам этот фактор важен, и при этом вы собираетесь пользоваться данным авто довольно долго, выбирайте цвет, который можно считать более или менее нестареющим: белый, черный, серебристый.

Прочный – не крепкий

На это обстоятельство обращают внимание не так часто, да и воспользоваться этим знанием не всегда удается, но вспомним о нем. Дело в том, что есть модели и целые марки, в которых лакокрасочное покрытие мастера называют мягким, а также тонким. При чем употребляемые нами кавычки не всегда уместны. Во-первых, имейте в виду, что кузов с краской типа "металлик" лучше защищен от наружной коррозии благодаря дополнительному слою лака. Которого часто нет на так называемой пастельной краске – без металлического эффекта.

Во-вторых, автомобильные марки и даже отдельные модели зачастую отличаются толщиной лакокрасочного покрытия. Считается, что японские авто имеют тонкий слой ЛФП (порядка 80 – 135 микрон), а европейские – более толстый (100 – 165 микрон). А еще некоторые модели славятся меньшей прочностью заводского ЛФП – маляры говорят на такие "мягкие".

Маркий – немаркий

Цвета действительно бывают такими, на которых грязь и пыль заметны меньше, и наоборот. К примеру, не все знают, что к более марким относится не только белый, но и черный! Потому что на его глянце хорошо "проявляются" малейшие пылинки, не говоря об откровенной грязь. К таким цветам можно добавить также темно-синие оттенки, подчеркивающие и большие, в мелкие загрязнения. Противоположность им – цвета серые, темно-серые и бежевые; они вообще лучше всего маскируют посторонние загрязнения. Объяснение о том, что типичная украинская пыль и грязь имеют серый цвет – пыль такого цвета дает подавляющее большинство почв на территории страны.

Нагревается или нет

Автомобиль темного цвета действительно нагревается сильнее светлого, но разница в нагреве интерьера белой и черной машин невелика – порядка 3 – 5 градусов. Ввиду того, что температура в салоне запаркованной на солнце машины легко достигает 50 – 60 градусов по Цельсию, указанные несколько градусов не имеют особого значения: жара в запаркованной машине все равно будет недопустима для длительного пребывания в ней.

Цвет подбирается, или не очень

Если будущий владелец машины допускает, что она когда-нибудь попадет в ДТП и будет нуждаться в кузовном ремонте, он подумает и о возможности подбора краски для восстановления ЛФП. В принципе подбирать любую краску – непростая задача, а есть цвета и краски, подбор которых требует в разы больше времени и материалов. К примеру, это так называемые "глубокие металлики" и "хамелеоны", молочные оттенки белого, перламутровые и матовые краски. В конце концов, в условиях реальных мастерских некоторые из упомянутых цветов точно подобрать бывает просто невозможно.

Безопасность движения

Есть цвета, автомобили в которых попадают в аварии существенно меньше других. Никаких уловок: чем ярче по цвету машина, чем контрастнее она воспринимается на фоне дорожной инфраструктуры, тем с большей дистанции ее заметят другие водители. И соответственно, у них будет больше времени для реакции на его появление.

Кратко

Наверное, можно сказать: если вам нужен в первую очередь практичный автомобиль, вы не будете зацикливаться на подборе цвета. Гораздо важнее будет, чтобы лакокрасочное покрытие было достаточно толстым и устойчивым к случайным повреждениям. Хотя, конечно, если при этом будет возможность выбрать цвет, приведенные в этой статье соображения следует принять во внимание.