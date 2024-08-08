Какой главный вызов для Украины на пути в ЕС, кроме войны: мнение эстонского дипломата

Он рассказал, что у Эстонии во время вступления в Евросоюз были проблемы почти в каждом секторе. И, будучи бывшей советской страной, необходимо было меняться во всем.

"Я думаю, что в Украине это будет легче в некоторых секторах, но с другой стороны, в некоторых других, как сектор верховенства права, Украина безусловно имеет простор для совершенствования. Мы должны быть очень откровенными по этому поводу", - отметил Стрейман.

По его словам, у Эстонии даже в начале 90-х годов не было таких проблем с коррупцией и верховенством права, которые сегодня есть у Украины. Но со всеми проблемами можно справиться, поскольку Украина готова к этому.

Также Стрейман обратил внимание, что Украина может получить советы от других стран, которые становились членами ЕС в прошлом, чтобы решить проблемы.

"Вы не всегда можете делать то, что говорят другие. Но есть много мудрости, я думаю, много доброй воли среди европейских стран, особенно в балтийском и скандинавском регионе, чтобы поддержать эти усилия Украины", - отметил он.