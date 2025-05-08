Какой "кнут" мог привезти Путину Си Цзиньпин: объяснение политолога

Визит лидера Китая Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину - это не просто демонстрация поддержки, а стратегический шаг. Пекин явно стремится удержать Россию на своей стороне, предупреждая о возможных последствиях любых непредвиденных шагов в отношении США.

"Это (визит Си к Путину, - ред.) демонстрация Трампу. Это визит и не столько на парад Путина и к Путину. Главное для Си Цзиньпина сейчас продемонстрировать непоколебимость дружбы между Россией и Китаем. Думаю, закрытая часть переговоров была непростой", - говорит политолог.

По словам Фесенко, Пекин явно беспокоит чрезмерная активность Москвы и самого Путина в переговорах с Трампом.

"Си Цзиньпин с одной стороны может приготовить для Путина небольшие плюшки, опять же, чтобы его привязать к себе посильнее. Речь идет, в частности, о возможности подписания соглашения о газопроводе "Сила Сибири-2". Там переговоры идут уже много лет. Китай не спешил, хотел выбить цену пониже на российский газ. Но сейчас, видимо, решили согласиться на определенные компромиссы, главное, чтобы крепче была Россия на веревке китайской, чтобы не бежали налево к Трампу", - рассказал политолог.

Предупреждение для Путина в отношении США

Но с другой стороны, по мнению Фесенко, Китай может и не ограничиться только "плюшками", если действия России помешают его интересам.

"Си напомнит, что если начнутся какие-то шаги или какие-то договоренности с американцами, которые Китай может воспринимать как недружественные, то может быть и какой-то кнут или демонстрация недовольства, критическая реакция как в экономическом, так и политическом смысле", - отметил эксперт.

Си Цзиньпин может предупредить Путина, чтобы тот избегал конкретных экономических договоренностей, действий или обещаний, которые могут негативно повлиять на торговые переговоры между Китаем и Соединенными Штатами, добавил Фесенко.

"В первую очередь, на мой взгляд, это касается редкоземельных металлов. Эта тема очень интересна для Трампа, мы увидели это и на нашем примере. С некоторыми и другими странами американцы явно хотят уменьшить свою зависимость от Китая в этом вопросе, ну и с россиянами тоже могут договариваться. Так что я думаю, что определенные красные пропорции по некоторым вопросам Си Цзиньпин Путину явно расставил", - добавил Фесенко.