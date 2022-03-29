Киві повідомили ще одну підозру за виступ на телебаченні РФ

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Екс-депутат від ОПЗЖ після початку війни опинився в Росії. Там він взяв участь в одному з російських пропагандистських шоу.
"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", – йдеться в заяві відомства.
Підозра оголошена відразу за двома статтями Кримінального кодесу. Раніше Офіс генерального прокурора оголосив Киві підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності.
До слова, Верховна Рада розгляне законопроект щодо покарання за символіку окупантів.
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