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Киві повідомили ще одну підозру за виступ на телебаченні РФ

Фото: Ілля Кива (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Екс-депутат від ОПЗЖ після початку війни опинився в Росії. Там він взяв участь в одному з російських пропагандистських шоу.

"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", – йдеться в заяві відомства.

Підозра оголошена відразу за двома статтями Кримінального кодесу. Раніше Офіс генерального прокурора оголосив Киві підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

До слова, Верховна Рада розгляне законопроект щодо покарання за символіку окупантів.

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