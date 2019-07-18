КВУ назвав ймовірні проблемні округи на виборах

Комітет виборців України (КВУ) назвав ймовірні проблемні округи на парламентських виборах, де спостерігаються маніпулятивні технології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КВУ.

За інформацією КВУ, всього у переліку 8 одномандатних округів: на Закарпатті (ОВО №73), в Луганській (ОВО №107), Одеській (ОВО №113), Волинській (ОВО №20), Запоріжській (ОВО №80), Херсонській (ОВО №182), Чернігівській (м.Прилуки, ОВО №210) і Донецькій (ОВО №51) областях.

"Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на виборах. До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Всього в переліку 8 одномандатних округів", - заявив голова організації Олексій Кошель.

Нагадаємо, відсьогодні Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної прикордонної служби, станом на 16 липня до України вже прибули понад 280 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Прикордонна служба веде активну співпрацю з Центральною виборчою комісією та забезпечує належний пропуск міжнародних спостерігачів в Україну.