КВУ повідомив про масову роздачу продуктів перед виборами в Раду

На старті кампанії перед виборами у Верховну раду зафіксовано випадки роздачі продуктів, медикаментів та інших товарів виборців. Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України в Facebook.

За даними організації, випадки масової роздачі виборцям товарів та послуг від імені потенційних кандидатів зафіксовано на низці мажоритарних округів у Луганській, Одеській, Полтавській та Житомирській областях.

Зокрема, у Сєвєродонецьку Луганської області безкоштовно роздавали цукор від імені нардепа Сергія Шахова у пакетах з символікою партії "Наш Край". В Одеській області в одному з округів пенсіонерам роздавали ліки від імені нардепа Геннадія Чекіти (набір медикаментів включав валеріанку, перекис водню, бинт, вату, цитрамон, активоване вугілля).

Крім того, нардеп Артем Вітко на останньому дзвонику в школі в Полтавській області подарував м'ячі, а в Житомирській області за ініціативи Бориса Розенблата відкрили інклюзивну майданчик, встановлену за рахунок державної субвенції. При цьому на майданчику розміщено напис про встановлення за ініціативою Розенблата.

Також повідомляється, що в Коростені за підтримки фонду Сергія Пашинського на День міста організували змагання з стрітболу та воркауту, конкурс дитячих колясок та конкурс караоке для дітей. Учасники отримали призи від фонду Пашинського.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України закликав Верховну раду прийняти зміни до закону "Про публічні закупівлі", щоб не зірвати вибори.