У КВУ розповіли, скільки депутатів-кандидатів у президенти не голосували в лютому

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 16 депутатів-кандидатів майже 14 не голосували

З 16 депутатів-кандидатів у президенти України майже 14 не голосували у Верховній раді в лютому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України.

Зокрема, з 16 депутатів-кандидатів у президенти лише двоє взяли участь хоча б у половині голосувань парламенту за місяць. Це Віктор Кривенко, який взяв участь у 70% голосувань і Юрій Тимошенко, який приєднався до 69% голосувань. Дмитро Добродомов взяв участь в 36% голосувань, Ольга Богомолець - 33%, Юрій Дерев'янко - 30%, Олександр Шевченко - 28%, Юлія Тимошенко - 27%, Олександр Вілкул - 17%, Сергій Каплін - 16%, Олег Ляшко - 13%.

Шість політиків взяли участь не менш ніж в 10% голосувань. Це Юрій Бойко (8% голосувань), Аркадій Корнацький (6%), Віктор Бондар (2%), Сергій Тарута (1%), Віталій Купрій (1%), Євген Мураєв (0, 97%).

За місяць відбулося 12 пленарних засідань ВРУ. З них Кривенко був письмово зареєстрований на 12 засиданиях, Юрій Тимошенко - 9, Добродомов - 5, Богомолець - 9, Дерев'янко - 9, Шевченко - 7, Юлія Тимошенко - 8, Вілкул - 6, Каплін - 6, Ляшко - 8, Бойко - 12, Корнацький - 2, Бондар - 2, Тарута - 2, Купрій - 4, Мураєв - 1.

Нагадаємо, раніше в КВУ повідомляли, що основними темами для маніпуляцій під час кампанії на виборах президента України 2019 стали "мертві душі" виборців і скупили голоси.