Китайцы тайно вывозят из России военную экипировку: росСМИ узнали цель
Граждане Китая активно вывозят из России бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и не только. Цель - изучение и создание более дешевых аналогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".
"Наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения", - утверждает источник пропагандистского издания.
Он добавил, что для вывоза из России военной экипировки граждане КНР используют различные лазейки, в частности в работе почтовых служб.
По данным "Известий", в середине апреля в Москве задержали китайца 1997 года рождения. Он отправил по почте два разгрузочных жилета, в том числе "Ратник" (бронежилет, в который можно вставлять бронепластины, на нем много карманов, креплений и подсумков).
Позже российские правоохранители якобы установили, что этот гражданин Китая уже вывез из России два бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку.
При этом в декабре 2024 года в Москве "за контрабанду военной экипировки" задержали 27-летнего студента из Китая. У него обнаружили бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку.
Случаи вывоза военной экипировки из РФ начались в 2022 году, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину. Осенью того же года гражданин Китая получил три года колонии за контрабанду датчиков для военной техники.
Помощь Китая для РФ
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Китай передает России оружие. Речь о порохе и артиллерии.
Спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на слова украинского президента, заявил, что это якобы неправдивая информация.
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