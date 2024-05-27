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Китайскую Vorex снова обвинили в блокировании закупки труб для "Укргаздобычи"

Понедельник 27 мая 2024 10:09
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Китайскую Vorex снова обвинили в блокировании закупки труб для "Укргаздобычи" Фото: Vorex снова обвинили в блокировании закупки труб "Укргаздобычи" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компанию Vorex Федира Закусило, поставщика стальных труб из Китая, снова обвиняют в блокировании проведения тендеров государственной компании "Укргаздобыча" на закупку стальных труб для добычи газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Обозреватель ".

Согласно информации на официальном сайте Хозяйственного суда города Киева, Vorex 24 мая 2024 подал иск против «Укргаздобычи», в котором требует изменить условия тендера государственной компании на закупку труб и просит суд остановить проведение самого тендера.

Как сообщается на сайте Прозоро, "Укргаздобыча" 16 мая 2024 года объявила тендер на закупку стальных труб. Начало аукциона запланировано на понедельник, 27 мая. Однако в пятницу, 24 мая, Уорекс подал иск в суд о блокировании закупки, дело будет рассматривать судья Чинчин А.В.

Китайская Vorex уже не в первый раз блокирует поставки труб "Укргаздобыча". Так, в апреле компания Vorex уже сорвала закупку крупной партии стальных труб. Компания проиграла в тендере Укргаздобыча, ведь предложил цену выше, чем победители. Тогда компания Федира Закусило подала иск в Хозсуд Киева, запретивший "Укргаздобыче" заключать контракты с победителями 4-х проведенных тендеров.
Укргаздобыча обжаловало такое решение, 21 мая Апелляционный суд отменил постановление суда о запрете заключения договоров, как противоречащее законодательству Украины. Тем не менее, закупка труб "Укргаздобычей" не состоялась из-за действий Vorex.

Компания Vorex – поставщик стальных труб китайских производителей государственным компаниям Украины. Напомним, что на этой неделе глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Китай поставляет летальное оружие России для ведения войны в Украине. Ранее NV сообщало, что Китай активно помогает России увеличивать оборонное производство за счет поставок станков, микроэлектроники, БПЛА, технологий крылатых ракет.

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