Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса. Там проведе три місяці

Наголошується, що зонд вийшов на паркувальну орбіту в 6:29 за пекінським часом. Найближча до планети точка знаходиться в 280 км, найдальша - в 59 тисяч км. Щоб завершити коло навколо Марса зонду буде потрібно два марсіанських дня. Такий день на 40 хвилин довше, ніж день на Землі.

Tianwen-1 складається з орбітального і спускного апаратів і марсоходу. Планується проведення детального дослідження топографії та запиленості погоди в заздалегідь обраному районі для підготовки до посадки.

Зазначимо, Tianwen-1 був запущений 23 червня 2020 року. Він знаходиться в космосі вже 215 днів. Зараз він знаходиться на відстані приблизно в 212 мільйонів кілометрів від Землі.