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Исчезнувший китайский военный министр отстранен от должности, - FT

Фото: Ли Шанфу лишили должности (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

В правительство Соединенных Штатов считают, что исчезнувший из поля зрения министр обороны Китая Ли Шанфу является объектом расследования Пекина и освобожден от своих обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание сообщило, что трое американских чиновников, а также два человека из разведки заявили, что Соединенные Штаты установили, что Ли был лишен своих обязанностей на посту министра.

Ли отправился в Россию в августе, чтобы принять участие в конференции по безопасности под Москвой 15 августа. Два дня спустя правительство Беларуси опубликовало фотографии встречи Ли с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

В последний раз его видели в Пекине 29 августа, когда он выступал с программной речью на форуме по безопасности с участием африканских стран.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил накануне, что Ли "не видели и не слышали о нем в течение трех недель" и что министр, возможно, помещен под домашний арест.

Это еще признак потенциальных проблем в Пекине после того, как министр иностранных дел Китая Цинь Ган исчез и был отстранен без объяснений от своего поста в июле.

В июле Китай также заменил руководство своих ракетных войск, армейского подразделения, которое контролирует его ядерный арсенал. Ли Юйчао не появлялся на публике в течение нескольких недель до смены, и официальные СМИ не дали никаких объяснений по поводу его отстранения.

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