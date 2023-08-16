Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь. СМИ выяснили причину визита

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу с трехдневным визитом прибыл в Беларусь. Его цель – укрепление связей с союзниками России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, визит Шанфу совпадает с увеличением призывов со стороны Польши и стран Балтии по усилению охраны границы. Лидеры стран обращают внимание на присутствие бежавших в Беларусь российских наемников, а также на попытки своего провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко спровоцировать напряженность с мигрантами на границе .

Между тем, в Беларуси заявляют, что Шанфу прибыл в страну для укрепления отношений, так как государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ.

Следует заметить, что ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал своему латвийскому коллеге Эдгарсу Ринкевичсу, что его страна готова направить военную помощь для укрепления границы с Беларусью. Он также обвинил Россию в разжигании хаоса.

А вот в Литве заявили, что с пятницы закроют два пункта пропуска на границе, перенаправляя движение на четыре других пункта пропуска.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что уводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

Позиция Китая

Напомним, Китай придерживается нейтралитета по вопросу войны России против Украины. Пекин продолжает торговать и сотрудничать как с Киевом, так и с Москвой.

При этом власти КНР отказываются осуждать войну. Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун оправдал это тем, что его страна якобы поняла заявления РФ об "оборонной войне" и "угрозе НАТО".

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