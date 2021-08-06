Китайський марсохід подолав на Червоній планеті майже кілометр відстані

Станом на сьогодні, китайський марсохід "Чжужун" подолав по поверхні Червоної планети відстань більше ніж 800 метрів. Апарат перебуває на Марсі протягом останніх 82 солів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Згідно з даними космічної програми при Китайському національному космічному управлінні, марсохід протягом останніх 82 солів (марсіанська доба, яка довша за нашу на 40 хвилин) подолав більше ніж 800 метрів дистанції складної місцевості з щільним розподілом каменів.

Panorama of 360 degrees. Enjoy the scene viewed by #Zhurong rover. View by yourself: https://t.co/GYMGcZgyER Credit: weibo: Steed的围脖 pic.twitter.com/2BFgFSbFi9 — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) June 11, 2021

Відзначається, що Чжужун успішно долає різні перешкоди, серед яких також величезні валуни, кратери, або ж піщані дюни.

Попри дистанційне управління марсоходом, затримка між ним та командним центром становить 21 хвилину й 35 секунд.